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Израиль

В Рамалле взорваны дома террористов, причастных к убийству двух человек

время публикации: 13 августа 2024 г., 05:42 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 05:55
В Рамалле взорван дом террориста, причастного к убийству двух человек
Пресс-служба ЦАХАЛа

Рано утром 13 августа в Рамалле, в районе Умм аш-Шараит израильские военные взорвали квартиры террориста Халида аль-Харуфа, который был задержан за совершение теракта на перекрестке А-Миштара А-Бритит в Биньямине 7 января 2024 года. В результате этого теракта погибли 30-летний Амар Манур и 42-летняя доктор Лара Танос.

Примерно в то же время была взорвана квартира Айсара Баргути, причастного в тому же теракту.

Семьи террористов были уведомлены о предстоящем разрушении домов в апреле, им была предоставлена возможность подать апелляцию.

7 января 2024 года на 465-й трассе около перекрестка А-Миштара а-Бритит был обстрелян автомобиль Volkswagen с израильскими номерными знаками. Пули попали в лобовое стекло, водитель, Амар Мансур из Иерусалима, был убит. Лара Танос из Яффо, ехавшая в автомобиле позади него, получила ранения. Палестинский водитель, проезжавший место теракта, доставил ее в больницу в Рамалле, спустя несколько часов она была перевезена в больницу "Адаса Эйн-Керем", в которой проработала 17 лет. Через две недели после теракта она скончалась от полученных ранений.

По подозрению в причастности к совершению теракта по подозрению в причастности к теракту в Биньямине были задержаны трое медицинских работников: врач-анастезиолог Айсар Баргути, житель деревни Бейт-Рима; доктор Халид аль-Харуф и медбрат Мурид Дахадхэ из деревни Атара.

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