ДТП на шоссе номер 6: погиб мужчина

На шоссе номер 6 в районе развязки Кирьят-Гат произошло столкновение между грузовиком и легковым автомобилем.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Одного из пострадавших эвакуируют на вертолете в больницу "Сорока". Спасатели извлекли из-под грузовика женщину, которая также была доставлена в больницу "Сорока". Состояние женщины оценивается как тяжелое.

Движение на перекрестке приостановлено. Полиция расследует обстоятельства аварии.