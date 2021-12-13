ДТП на шоссе номер 6: погиб мужчина
На шоссе номер 6 в районе развязки Кирьят-Гат произошло столкновение между грузовиком и легковым автомобилем.
В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.
Одного из пострадавших эвакуируют на вертолете в больницу "Сорока". Спасатели извлекли из-под грузовика женщину, которая также была доставлена в больницу "Сорока". Состояние женщины оценивается как тяжелое.
Движение на перекрестке приостановлено. Полиция расследует обстоятельства аварии.
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