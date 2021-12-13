Внесение Великобритании и Дании в список "красных" стран отсрочено на сутки
Министр здравоохранения Ницан Горовиц и министр внутренних дел Айелет Шакед договорились на сутки отсрочить внесение Великобритании и Дании в список "красных" стран, куда запрещено выезжать израильтянам.
Согласно новой договоренности, Великобритания и Дания войдут в "красный список" в ночь с четверга на пятницу (17 декабря).
Напомним, решение о внесении этих европейских стран в "красный список" было принято накануне.
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