Израильтянин снят с рейса, следовавшего из Нью-Йорка в Тель-Авив

Самолет авиакомпании American Airlines, следовавший из Нью-Йорка в Тель-Авив, по просьбе экипажа сделал незапланированную посадку в Греции.

По информации Ynet , запрос на посадку поступил после того, как один из пассажиров отказался следовать правилам безопасности и начал препираться со стюардессами.

В Греции на борт самолета поднялись сотрудники местной полиции, которые вывели израильтянина. После этого инцидента рейс вылетел в Тель-Авив.