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NEWSru.co.il :: В Израиле13 декабря 2021 г., 19:05

Израильтянин снят с рейса, следовавшего из Нью-Йорка в Тель-Авив

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израильтянин снят с рейса, следовавшего из Нью-Йорка в Тель-Авив

Самолет авиакомпании American Airlines, следовавший из Нью-Йорка в Тель-Авив, по просьбе экипажа сделал незапланированную посадку в Греции.

По информации Ynet , запрос на посадку поступил после того, как один из пассажиров отказался следовать правилам безопасности и начал препираться со стюардессами.

В Греции на борт самолета поднялись сотрудники местной полиции, которые вывели израильтянина. После этого инцидента рейс вылетел в Тель-Авив.


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