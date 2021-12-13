14 декабря в рамках учений Управления тылом в Димоне прозвучат сирены
Во вторник, 14 декабря, в Димоне пройдут учения Управления тылом. В рамках учений в 10:15 в городе прозвучат сирены, жители получат также СМС-сообщения от Управления тылом.
Управление тылом просит население во время сирен зайти в бомбоубежища или защищенные комнаты и убедиться в том, что они готовы к использованию в случае чрезвычайной ситуации.
В случае реальной угрозы обстрела сигнал тревоги прозвучит повторно.
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