14 декабря в рамках учений Управления тылом в Димоне прозвучат сирены

Во вторник, 14 декабря, в Димоне пройдут учения Управления тылом. В рамках учений в 10:15 в городе прозвучат сирены, жители получат также СМС-сообщения от Управления тылом.

Управление тылом просит население во время сирен зайти в бомбоубежища или защищенные комнаты и убедиться в том, что они готовы к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

В случае реальной угрозы обстрела сигнал тревоги прозвучит повторно.