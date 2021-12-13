Вновь задержан один из лидеров ХАМАСа шейх Хасан Юсуф

Силы безопасности вновь задержали шейха Хасана Юсуфа, одного из лидеров ХАМАСа в Иудее и Самарии.

Согласно опубликованной информации, Хасан Юсуф был задержан в его доме в населенном пункте Бейтуния неподалеку от Рамаллы. Пресс-служба ЦАХАЛа не комментирует эту информацию.

В прошлый раз Хасана Юсуфа задерживали в апреле 2019 года. Тогда он был приговорен к 6 месяцам административного ареста с возможностью продления срока.

Шейх Хасан Юсуф. Краткая справка

Шейх Хасан Юсуф на момент начала "интифады аль-Аксы" (сентябрь 2000 года) считался одним из наиболее влиятельных лидеров ХАМАС на Западном берегу. Он родился в Рамалле в 1955 году, получил высшее (в том числе, религиозное) образование.

СМИ неоднократно ошибочно называли его одним из основателей ХАМАС. На самом деле, шейх Юсуф не имел отношения к созданию ХАМАС, но с 1992 года являлся спикером этой террористической организации. Роль "переговорщика" досталась ему, когда он находился в изгнании в Ливане и постоянно контактировал с Халидом Машалем, ставшим впоследствии председателем политбюро ХАМАСа.

В период "интифады Аль-Аксы" Хасан Юсуф неоднократно задерживался израильскими спецслужбами. 31 августа 2002 года он был арестован в ходе антитеррористической операции в Рамалле. После полутора лет предварительного заключения Юсуф был приговорен к году и восьми месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 30 тысяч шекелей.

Ходили упорные слухи, что сам он сотрудничает с ШАБАКом. Во время заключения Юсуфа ЦАХАЛ осуществил серию успешных ликвидаций лидеров ХАМАСа, практически обезглавив эту террористическую организацию. Так, 22 марта 2004 года был убит духовный лидер ХАМАСа шейх Ахмад Ясин, а 17 апреля того же года был уничтожен Абд аль-Азиз Ар-Рантиси, глава ХАМАСа в секторе Газы. 17 ноября 2004 года (через неделю после смерти Ясира Арафата) шейх Хасан Юсуф был освобожден из заключения.

В апреле 2005 года шейх Юсуф был вновь арестован – на сей раз за незаконное посещение Храмовой горы. Практически сразу после ареста Юсуф был освобожден. Следующий арест произошел в Рамалле 25 сентября 2005 года. Менее чем через месяц решением военного суда Израиля он был освобожден из-под стражи и переведен под домашний арест. Тогда, накануне палестинских парламентских выборов, шейх Хасан Юсуф, баллотировавшийся на выборах, выступал с призывами к соблюдению условий "каирских соглашений" и "успокоению" конфликта с Израилем.

Юсуф вышел из тюрьмы в августе 2011 года, за несколько месяцев до обмена Гилада Шалита на более чем тысячу террористов, находившихся в израильских тюрьмах. Но вскоре после "сделки Шалита" он снова оказался в тюрьме.

Пока он находился в заключении, разразился скандал, связанный с заявлениями его старшего сына Мусаба Юсуфа Хасана, в 2007 году сбежавшего в США. В 2010-м Мусаб признался, что был осведомителем израильских спецслужб, выступая под кличкой "Зеленый принц". Благодаря предоставленной им информации, удалось предотвратить множество терактов. Сообщалось, что "Зеленый принц" помог израильским спецслужбам подготовить операции по задержанию наиболее опасных лидеров террористов: Маруана Баргути (основателя "Танзим", ФАТХ), Ибрагима Хамида (главаря боевиков ХАМАСа на Западном берегу) и Абдаллы Баргути ("инженера" ХАМАСа, специалиста по изготовлению взрывных устройств).

В конце февраля 2010 года в США вышла книга Рона Бракина "Сын ХАМАСа", о судьбе Мусаба Хасана Юсуфа, в которой приводились слова некого капитана израильских спецслужб, рассказывающего о случае, когда "Зеленый принц" помог обезвредить террориста-смертника в Рамалле. При этом он говорил, что один Мусаб стоил тысячи часов работы экспертов ШАБАКа.

Позже, уже находясь в США, Мусаб Хасан Юсуф говорил, что любит Израиль и хочет жить в еврейском государстве. Но в 2012 году, когда он прилетел в Израиль из США, то был задержан для допроса, и после короткого периода пребывания в Израиле был вынужден покинуть страну.

В очередной раз шейх Хасан Юсуф оказался в израильской тюрьме осенью 2011 года. После 10 месяцев административного задержания он был приговорен к полутора годам лишения свободы. Ему инкриминировалась причастность к террористической деятельности ХАМАСа. Он вышел из тюрьмы в январе 2014-го. Но уже в июне снова оказался за решеткой, вместе с другими хамасовцами, задержанными в рамках операции "Вернуть братьев". Вскоре после завершения операции "Нерушимая скала", в августе 2014-го шейха Юсуфа выпустили из тюрьмы.

Потом был арест в октябре 2015-го, вскоре после объявления ХАМАСом "интифады Эль-Кудса", и освобождение после нескольких месяцев лишения свободы. В очередной раз шейха Юсуфа задержали в декабре 2017-го, на фоне призывов ХАМАСа к новой "интифаде". Потом был административный арест в апреле 2019-го, в октябре прошлого года шейх Юсуф вышел на свободу, но через год снова был задержан.