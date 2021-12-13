Иерусалим:
16 - 20°
Тель-Авив:
18 - 23°
Эйлат:
19 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле13 декабря 2021 г., 07:25

Либерман обратился к гидам: "Начинайте думать о смене профессии"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Либерман обратился к гидам: "Начинайте думать о смене профессии"

В воскресенье, 13 декабря, в ходе заседания правительства, на котором, в частности, обсуждались экономические последствия закрытия израильских границ для туристов, министр финансов Авигдор Либерман предложил израильским гидам и турагентам "поменять профессию".

"Основная проблема в маленьких гостиницах, которые окупались за счет внешнего туризма. И я должен сказать по поводу гидов и турагентов: начинайте думать о смене профессии. У нас было четыре с половиной миллиона туристов, а теперь 200 тысяч, и то только если смотреть на прогнозы. Многие гиды уже сменили область работы", - сказал Либерман.

В сфере туризма слова министра финансов вызвали сильное возмущение. Объединение туристических агентств заявило о намерении подать иск в БАГАЦ против запрета на въезд туристов.


Министр транспорта Мейрав Михаэли, в свою очередь, заявила, что "легитимно жертвовать сферой туризма, однако следует принять решение о выплате компенсаций".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 декабря 2021
Минздрав, возможно, пока не станет включать Бельгию в "красный список"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 декабря 2021
"Кан-11": срок карантина для возвращающихся из-за границы может быть увеличен
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 декабря 2021
Минздрав сообщил о добавлении трех европейских стран в "красный список"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 декабря 2021
Министр здравоохранения: "Мы не будем закрывать аэропорт, список "красных" стран растет"
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:25 Либерман обратился к гидам: "Начинайте думать о смене профессии"
07:12 ДТП на юге Израиля, погиб водитель грузовика
05:57 В Шейх Джарахе в седьмой раз подожжен автомобиль, принадлежащий евреям
01:08 В Шхеме застрелен местный житель, причастный к нападению на израильских военных
01:01 Прогноз погоды на 13 декабря: температура выше среднесезонной, переменная облачность
22:27 Раскол между двумя дворами гурских хасидов: в Бней-Браке проходит многотысячная акция протеста
21:22 Шаша-Битон уволила гендиректора минпроса, которого раньше хвалила за нестандартное мышление
21:04 На генеральной репетиции конкурса "Мисс Вселенная" представительница Израиля потеряла сознание
20:29 В Иерусалиме мужчина получил тяжелые травмы в результате падения с электровелосипеда
20:19 Минздрав, возможно, пока не станет включать Бельгию в "красный список"
Загрузка...