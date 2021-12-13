Либерман обратился к гидам: "Начинайте думать о смене профессии"

В воскресенье, 13 декабря, в ходе заседания правительства, на котором, в частности, обсуждались экономические последствия закрытия израильских границ для туристов, министр финансов Авигдор Либерман предложил израильским гидам и турагентам "поменять профессию".

"Основная проблема в маленьких гостиницах, которые окупались за счет внешнего туризма. И я должен сказать по поводу гидов и турагентов: начинайте думать о смене профессии. У нас было четыре с половиной миллиона туристов, а теперь 200 тысяч, и то только если смотреть на прогнозы. Многие гиды уже сменили область работы", - сказал Либерман.

В сфере туризма слова министра финансов вызвали сильное возмущение. Объединение туристических агентств заявило о намерении подать иск в БАГАЦ против запрета на въезд туристов.

Министр транспорта Мейрав Михаэли, в свою очередь, заявила, что "легитимно жертвовать сферой туризма, однако следует принять решение о выплате компенсаций".