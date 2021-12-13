В Кнессете подготовили "изоляторы" для Беннета и Ганца

Новостная служба медиакорпорации "Кан" передала, что в здании Кнессета подготовлены две изолированные комнаты для вернувшихся из-за границы глава правительства Нафтали Беннета и министра обороны Бени Ганца.

Бени Ганц находился с официальным визитом в США, Нафтали Беннет - в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно правилам, утвержденным правительством, оба политика должны соблюдать карантин до получения отрицательного PCR-теста. Наличие "изоляторов" в Кнессете позволит Ганцу и Беннету принять участие в пленарных заседаниях Кнессета и голосовании.

Оба изолятора имеют отдельный выход и отделены от общего зала заседаний стеклом.