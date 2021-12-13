Внимание, розыск: пропала 35-летняя Ширан Закен из Иерусалима
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 35-летней Ширан Закен, проживающей в Иерусалиме. В последний раз ее видели 9 декабря на улице Бразиль в квартале Кирьят-Йовэль или на улице Йосеф Кафах.
Приметы пропавшей: рост 1.52, худощавого телосложения, карие глаза.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 025683222 или 100.
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