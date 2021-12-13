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NEWSru.co.il :: В Израиле13 декабря 2021 г., 19:20

Внимание, розыск: пропала 35-летняя Ширан Закен из Иерусалима

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропала 35-летняя Ширан Закен из Иерусалима

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 35-летней Ширан Закен, проживающей в Иерусалиме. В последний раз ее видели 9 декабря на улице Бразиль в квартале Кирьят-Йовэль или на улице Йосеф Кафах.

Приметы пропавшей: рост 1.52, худощавого телосложения, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 025683222 или 100.

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