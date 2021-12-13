Иерусалим:
16 - 20°
Тель-Авив:
18 - 23°
Эйлат:
19 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле13 декабря 2021 г., 09:41

Саар представил список кандидатов на пост юридического советника правительства

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Саар представил список кандидатов на пост юридического советника правительства

В понедельник, 13 декабря, министр юстиции Гидеон Саар опубликовал список кандидатов на пост юридического советника правительства.

Согласно опубликованной информации, кандидатами являются заместитель юридического советника правительства Раз Низри, а также юристы Гали Баарав-Миара и адвокат Рои Шейндорф.

Министр юстиции заявил, что оставляет за собой право в течение надели добавить кандидатов в этот список. Накануне газета "Едиот Ахронот" сообщила, что ведущим кандидатом является Гали Баарав –Миара, которая на протяжении долгих лет работала в отделе по гражданским делам прокуратуры Тель-Авива. Если она будет назначена, то станет первой в истории Израиля женщиной, занявшей должность юридического советника правительства.


Решение о том, кто станет юридическим советником правительства вместо уходящего в феврале в отставку Авихая Мандельблита, будет принято правительством.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:41 Саар представил список кандидатов на пост юридического советника правительства
09:05 Вновь задержан один из лидеров ХАМАСа шейх Хасан Юсуф
07:25 Либерман обратился к гидам: "Начинайте думать о смене профессии"
07:12 ДТП на юге Израиля, погиб водитель грузовика
05:57 В Шейх Джарахе в седьмой раз подожжен автомобиль, принадлежащий евреям
01:08 В Шхеме застрелен местный житель, причастный к нападению на израильских военных
01:01 Прогноз погоды на 13 декабря: температура выше среднесезонной, переменная облачность
22:27 Раскол между двумя дворами гурских хасидов: в Бней-Браке проходит многотысячная акция протеста
21:22 Шаша-Битон уволила гендиректора минпроса, которого раньше хвалила за нестандартное мышление
21:04 На генеральной репетиции конкурса "Мисс Вселенная" представительница Израиля потеряла сознание
Загрузка...