Саар представил список кандидатов на пост юридического советника правительства

В понедельник, 13 декабря, министр юстиции Гидеон Саар опубликовал список кандидатов на пост юридического советника правительства.

Согласно опубликованной информации, кандидатами являются заместитель юридического советника правительства Раз Низри, а также юристы Гали Баарав-Миара и адвокат Рои Шейндорф.

Министр юстиции заявил, что оставляет за собой право в течение надели добавить кандидатов в этот список. Накануне газета "Едиот Ахронот" сообщила, что ведущим кандидатом является Гали Баарав –Миара, которая на протяжении долгих лет работала в отделе по гражданским делам прокуратуры Тель-Авива. Если она будет назначена, то станет первой в истории Израиля женщиной, занявшей должность юридического советника правительства.

Решение о том, кто станет юридическим советником правительства вместо уходящего в феврале в отставку Авихая Мандельблита, будет принято правительством.