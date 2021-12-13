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NEWSru.co.il :: В Израиле13 декабря 2021 г., 14:34

Лидер северного крыла "Исламского движения" Раэд Салах, отбывший наказание за подстрекательство, вышел на свободу

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Лидер северного крыла "Исламского движения" Раэд Салах, отбывший наказание за подстрекательство, вышел на свободу

Шейх Раэд Салах, осужденный в 2019 году на два года и четыре месяца тюрьмы за подстрекательство к насилию, был освобожден сегодня из-под стражи и вернулся в Умм эль-Фахм.

Салах является лидером объявленного в 2015 году вне закона северного крыла "Исламского движения".

В городе Салаха встречали несколько сотен демонстрантов с его портретами и с флагами движения.

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