Лидер северного крыла "Исламского движения" Раэд Салах, отбывший наказание за подстрекательство, вышел на свободу

Шейх Раэд Салах, осужденный в 2019 году на два года и четыре месяца тюрьмы за подстрекательство к насилию, был освобожден сегодня из-под стражи и вернулся в Умм эль-Фахм.

Салах является лидером объявленного в 2015 году вне закона северного крыла "Исламского движения".

В городе Салаха встречали несколько сотен демонстрантов с его портретами и с флагами движения.