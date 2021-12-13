Лидер северного крыла "Исламского движения" Раэд Салах, отбывший наказание за подстрекательство, вышел на свободу
Шейх Раэд Салах, осужденный в 2019 году на два года и четыре месяца тюрьмы за подстрекательство к насилию, был освобожден сегодня из-под стражи и вернулся в Умм эль-Фахм.
Салах является лидером объявленного в 2015 году вне закона северного крыла "Исламского движения".
В городе Салаха встречали несколько сотен демонстрантов с его портретами и с флагами движения.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 марта 2020
Суд отклонил ходатайство о задержке помещения шейха Салаха в тюрьму из-за эпидемии коронавируса
Суд отклонил ходатайство о задержке помещения шейха Салаха в тюрьму из-за эпидемии коронавируса