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NEWSru.co.il :: В Израиле13 декабря 2021 г., 14:20

Либерман извинился перед гидами за "неудачную формулировку"

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Либерман извинился перед гидами за "неудачную формулировку"

Министр финансов Авигдор Либерман заявил на заседании фракции НДИ, что приносит извинения израильским гидам и турагентам, которым он накануне предложил "поменять профессию".

"Моя формулировка была неудачной и неверной, но я привел точные цифры", - подчеркнул Либерман.

Напомним, 13 декабря, в ходе заседания правительства, на котором, в частности, обсуждались экономические последствия закрытия израильских границ для туристов, министр финансов заявил: "Основная проблема в маленьких гостиницах, которые окупались за счет внешнего туризма. И я должен сказать по поводу гидов и турагентов: начинайте думать о смене профессии. У нас было четыре с половиной миллиона туристов, а теперь 200 тысяч, и то только если смотреть на прогнозы. Многие гиды уже сменили область работы".

В сфере туризма слова министра финансов вызвали сильное возмущение.


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Либерман обратился к гидам: "Начинайте думать о смене профессии"
 

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