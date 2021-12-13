ДТП на юге Израиля, погиб водитель грузовика

Согласно предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего грузовик перевернулся. Водитель получил крайне тяжелые травмы.

На шоссе №211 на юге Израиля произошла авария. Как сообщает пресс-служба полиции, ДТП произошло на перекрестке Мивца Хорев.

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