ДТП на 444-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на 13 декабря на 444-й трассе в районе перекрестка Шаар-Эфраим столкнулись пять автомобилей. В результате аварии пострадали несколько человек, один из них – мужчина примерно 25 лет – в тяжелом состоянии, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшие доставлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.