x
13 декабря 2024
|
последняя новость: 07:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 декабря 2024
|
13 декабря 2024
|
последняя новость: 07:16
13 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП на 444-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 13 декабря 2024 г., 05:53 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 05:56
ДТП на 444-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 13 декабря на 444-й трассе в районе перекрестка Шаар-Эфраим столкнулись пять автомобилей. В результате аварии пострадали несколько человек, один из них – мужчина примерно 25 лет – в тяжелом состоянии, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшие доставлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook