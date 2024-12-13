Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 13 декабря, температура немного понизится и будет соответствующей среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди от севера до Негева, которые усилятся к вечеру.

В Иерусалиме – 11-15 градусов, в Тель-Авиве – 17-21, в Хайфе – 17-19, в Эйлате – 16-23, в Беэр-Шеве – 14-19, в Мицпе-Рамоне – 12-17, на побережье Мертвого моря – 17-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-21, в Ариэле – 12-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-21, на Голанских высотах – 11-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 100-170 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу-понедельник будет прохладно и солнечно.