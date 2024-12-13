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Израиль

Военнослужащие 769-й бригады уничтожают оружие "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 13 декабря 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 12:19
Военнослужащие 769-й бригады уничтожают оружие "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие 769-й бригады "Хирам" Северного военного округа продолжают действовать на юге Ливана, устраняя угрозы со стороны "Хизбаллы". В ходе операции было обнаружено большое количество вооружений, в том числе пусковые установки и ракеты "Корнет", замаскированные в лесной и гористой местности, автоматы Калашникова и магазины к ним, а также дополнительное вооружение.

Была обнаружена и уничтожена позиция для запуска противотанковых ракет, с которой боевики "Хизбаллы" вели прицельный огонь по израильским населенным пунктам на территории Эцба а-Галиль.

Был также обнаружен склад оружия, в котором найдено большое количество ракет РПГ и минометных снарядов.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что силы 769-й бригады остаются развернутыми в районе Южного Ливана и вдоль границы с Ливаном в рамках договоренности между Израилем и Ливаном.

Израиль
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