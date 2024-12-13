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Израиль

Пожар в жилом доме в Пардес-Хане, мужчина в тяжелом состоянии

Мада
Пожары
время публикации: 13 декабря 2024 г., 11:44 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 11:55
Пожар в жилом доме в Пардес-Хане, мужчина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Четыре человека пострадали в результате пожара, произошедшего в квартире на третьем этаже многоквартирного дома на улице А-Дкалим в Пардес-Хане.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали неотложную помощь четверым пострадавшим: мужчина в возрасте около 60 лет получил сильное отравление продуктами горения, он был подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в медикаментозный сон. В тяжелом состоянии его эвакуировали в больницу "Гилель Яфэ".

Еще три человека пострадали легко.

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