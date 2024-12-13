Пожар в жилом доме в Пардес-Хане, мужчина в тяжелом состоянии

Четыре человека пострадали в результате пожара, произошедшего в квартире на третьем этаже многоквартирного дома на улице А-Дкалим в Пардес-Хане.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали неотложную помощь четверым пострадавшим: мужчина в возрасте около 60 лет получил сильное отравление продуктами горения, он был подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в медикаментозный сон. В тяжелом состоянии его эвакуировали в больницу "Гилель Яфэ".

Еще три человека пострадали легко.