На севере Газы обнаружены ракетные установки террористов

Бойцы бригады "Кфир" (162-я дивизия), действуя в районе Джабалии и Бейт-Лахии на севере сектора Газы, обнаружили спрятанные под землю ракетные пусковые установки, нацеленные на территорию Израиля.

ЦАХАЛ отмечает, что речь идет об установках, которые были способны запустить десятки ракет.

Сообщается также бойцы бригады "Нахаль" (143-я дивизия "Газа") действуют в районе Рафиаха. За последние сутки ими были обнаружены и разрушены входы в туннели. Кроме того, была уничтожена группа боевиков, представлявших непосредственную угрозу для израильских военных.