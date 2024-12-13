ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны около 50 подозреваемых, размечены дома убийц
время публикации: 13 декабря 2024 г., 09:12 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 09:22
ЦАХАЛ опубликовал отчет по операциям в Иудее и Самарии за неделю. В публикации говорится о примерно 50 задержанных по подозрению в терроре. Были конфискованы восемь единиц оружия и сотни тысяч шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.
Сообщается, что для последующего разрушения были размечены дома террористов, убивших 12-летнего Йегошуа Аарона Тувию Симху и 23-летнего Йонатана Дойча.
Среди израильских военных пострадавших нет.
Ссылки по теме