ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны около 50 подозреваемых, размечены дома убийц

ЦАХАЛ опубликовал отчет по операциям в Иудее и Самарии за неделю. В публикации говорится о примерно 50 задержанных по подозрению в терроре. Были конфискованы восемь единиц оружия и сотни тысяч шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.

Сообщается, что для последующего разрушения были размечены дома террористов, убивших 12-летнего Йегошуа Аарона Тувию Симху и 23-летнего Йонатана Дойча.

Среди израильских военных пострадавших нет.