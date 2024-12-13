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Израиль

Опрос "Mаарива": "Ликуд" отрывается от "Махане Мамлахти", "Ционут Датит" снова не проходит

Ликуд
Ционут Датит
Опрос
время публикации: 13 декабря 2024 г., 08:20 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 08:42
Опрос "Mаарива": "Ликуд" отрывается от "Махане Мамлахти", "Ционут Датит" снова не проходит
Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 25 мандатов, на три больше, чем неделю назад.

"Махане Мамлахти" остается с 19 мандатами, "Еш Атид" теряет мандат и сравнивается с НДИ (по 14 мандатов), "Демократим" (13), ШАС (10) и "Оцма Йегудит" (8) набирают по мандату по сравнению с прошлой неделей.

"Яадут а-Тора" набирает 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов. "Ционут Датит" снова опускается ниже электорального барьера.

Израиль
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