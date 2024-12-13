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Израиль

ЦАХАЛ и МАГАВ сообщили о ликвидации одного террориста и задержании другого в деревне Бейт-Ауа

Полиция
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 13 декабря 2024 г., 15:41 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 15:45
ЦАХАЛ и МАГАВ сообщили о ликвидации одного боевика и задержании другого в деревне Бейт-Ауа
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-службы ЦАХАЛа и полиции сообщили о проведении совместной операции в деревне Бейт-Ауа, расположенной в зоне ответственности региональной бригады "Иегуда".

Операция проводилась на основании разведданных, ее целью был арест разыскиваемого террориста, задание было выполнено. Еще один боевик, представлявший угрозу для "псевдоарабов" пограничной полиции Иудеи и Самарии, был ликвидирован.

Задержанный передан для дальнейшего расследования следователям ШАБАКа.

Израиль
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