ЦАХАЛ и МАГАВ сообщили о ликвидации одного террориста и задержании другого в деревне Бейт-Ауа

Пресс-службы ЦАХАЛа и полиции сообщили о проведении совместной операции в деревне Бейт-Ауа, расположенной в зоне ответственности региональной бригады "Иегуда".

Операция проводилась на основании разведданных, ее целью был арест разыскиваемого террориста, задание было выполнено. Еще один боевик, представлявший угрозу для "псевдоарабов" пограничной полиции Иудеи и Самарии, был ликвидирован.

Задержанный передан для дальнейшего расследования следователям ШАБАКа.