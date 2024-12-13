ЦАХАЛ и МАГАВ сообщили о ликвидации одного террориста и задержании другого в деревне Бейт-Ауа
время публикации: 13 декабря 2024 г., 15:41 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 15:45
Пресс-службы ЦАХАЛа и полиции сообщили о проведении совместной операции в деревне Бейт-Ауа, расположенной в зоне ответственности региональной бригады "Иегуда".
Операция проводилась на основании разведданных, ее целью был арест разыскиваемого террориста, задание было выполнено. Еще один боевик, представлявший угрозу для "псевдоарабов" пограничной полиции Иудеи и Самарии, был ликвидирован.
Задержанный передан для дальнейшего расследования следователям ШАБАКа.