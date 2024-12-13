На севере Израиля погиб мотоциклист во время прогулки по пересеченной местности

На юге Голанских высот во время групповой поездки по пересеченной местности на внедорожных мотоциклах один из байкеров, не справившись с управлением, упал, получив серьезную травму головы.

Парамедики сообщили, что ЧП произошло к северу от кибуца Гешур, на гористой местности с густым кустарником и деревьями. Из-за невозможности подъехать к месту аварии на машине "скорой помощи", парамедики, взяв с собой оборудование, пересели на квадроциклы.

Оказание первой помощи пострадавшему было начато до прибытия парамедиков. Действиями друзей пострадавшего руководили диспетчеры телефонной службы МАДА. Прибывшие парамедики продолжили реанимационные мероприятия, но они не увенчались успехом, пострадавший (мужчина примерно 37 лет) скончался.