Опрос "Мидгам": "Ликуд" остается крупнейшей фракцией, но партии нынешней коалиции в меньшинстве

Телеканал "Кешет" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам", после того, как глава правительства Биньямин Нетаниягу начал давать показания в суде.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 26-го созыва состоялись сегодня, "Ликуд" остался бы крупнейшей партией Кнессета с 25 мандатами. На втором месте – "Махане Мамлахти", и на третьем – "Еш Атид".

Остальные места в Кнессете распределились бы так: "Наш дом Израиль" – 13, "Демократим" – 11, ШАС – 9, "Оцма Иегудит" – 9, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ – ТААЛ – 5, РААМ – 5.

Партии нынешней коалиции набирают 51 мандат, партии нынешней оппозиции – 59 мандатов. Вместе с партией РААМ оппозиция набирает 64 мандата.

Если в выборах примет участие несуществующая партия Нафтали Беннета, она наберет 22 мандата. В этом случае "Ликуд" получит 23 мандата, "Еш Атид" – 11, "Махане Мамлахти" – 11, "Демократим" – 10, ШАС – 9, "Наш дом Израиль" – 8, "Яадут а-Тора" – 8, "Оцма Иегудит" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

На вопрос о том, кто, по мнению респондентов, больше подходит на пост главы правительства: в паре Нетаниягу – Бенет оба политика получили по 37% голосов, в паре Нетаниягу – Бени Ганц 39% респондентов предпочли Нетаниягу, 29% – Ганца; в паре Нетаниягу – Лапид 40% выбрали Нетаниягу, 27% – Лапида.