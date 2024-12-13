Источники в Газе: не менее 33 погибших в результате ударов ЦАХАЛа в Нусейрате

Источники в Газе сообщают, что в результате ударов, нанесенных самолетами ЦАХАЛа по целям в Нусейрате, в центральной части сектора, погибли не менее 33 человек.

Пропавшими без вести считаются 84 человека. Ведется разбор завалов, под которыми могут находиться выжившие.

Информационное агентство "Сафа" со ссылкой на информацию, полученную от правительства ХАМАСа в Газе, разрушены несколько жилых домов, в которых проживали перемещенные лица, среди них было много женщин, детей и стариков.