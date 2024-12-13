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Израиль

Источники в Газе: не менее 33 погибших в результате ударов ЦАХАЛа в Нусейрате

Газа
Война "Железные мечи"
ХАМАС
время публикации: 13 декабря 2024 г., 01:15 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 01:15
Источники в Газе: не менее 33 погибших в результате ударов ЦАХАЛа в Нусейрате
соцсети

Источники в Газе сообщают, что в результате ударов, нанесенных самолетами ЦАХАЛа по целям в Нусейрате, в центральной части сектора, погибли не менее 33 человек.

Пропавшими без вести считаются 84 человека. Ведется разбор завалов, под которыми могут находиться выжившие.

Информационное агентство "Сафа" со ссылкой на информацию, полученную от правительства ХАМАСа в Газе, разрушены несколько жилых домов, в которых проживали перемещенные лица, среди них было много женщин, детей и стариков.

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