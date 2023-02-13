Задержаны десятки подозреваемых по делу о коррупции в министерстве обороны Израиля

Следователи полиции и отдела внутренней безопасности министерства обороны Израиля провели утром в понедельник, 13 февраля, операцию по задержанию десятков подозреваемых по делу о коррупции в сфере возведения и эксплуатации инженерно-строительных проектов.

Среди задержанных – сотрудники министерства обороны, адвокат, владельцы и работники инженерно-строительных компаний, подозреваемые в даче/получении взяток, обмане доверия, получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, внесении заведомо ложных сведений в корпоративные документы, отмывании незаконного капитала, картельном сговоре и неуплате налогов.

Следствие было начато полицией Израиля на основании информации, полученной от отдела внутренней безопасности в министерстве обороны. Согласно подозрениям, группа строительных компаний сформировала картель, в рамках которого целенаправленно формировала цены на работы, заказываемые министерством обороны. Картель получал инсайдерскую информацию от работников министерства, причастных к подготовке тендеров.

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Кроме того, некоторые компании были зарегистрированы на подставных лиц, хотя принадлежали одному и тому же владельцу, который создавал видимость конкуренции. В некоторых случаях картель за проценты от прибыли договаривался с компаниями, не входящими в него, и имеющими доступ к работам в оборонной сфере.

Некоторые компании концерна имеют отношение к крупной организованной преступной группировке.

Общий ущерб министерству обороны от деятельности картеля оценивается в миллиард шекелей.