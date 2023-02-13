Более 70 тысяч человек протестовали у Кнессета против юридической реформы

По оценкам полиции, около 70 тысяч человек собрались 13 февраля у здания Кнессета, где ранее на комиссии по законодательству были утверждены к первому чтению два законопроекта из юридической реформы правительства. Организаторы протестов заявляют, что участников демонстраци было 90 тысяч.

В настоящий момент неизвестно, когда эти законопроекты будут вынесены на голосование на пленарном заседании Кнессета.

Речь идет о первых двух законах юридической реформы: об изменении состава комиссии по избранию судей, а также о лишении судебной системы права отменять Основные законы или параграфы в этих законах.

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13 февраля также проходит забастовка протеста противников реформы. Как сообщает "Кан", более 300 хайтек-компаний бастуют или предоставили своим сотрудникам возможность бастовать. Бастуют и некоторые компании в других отраслях.

В некоторых учебных заведениях также проходит забастовка. Министр просвещения Йоав Киш заявил, что учителя, которые не явятся на рабочие места, не получат оплату за рабочий день, а школьникам будет записана неявка на занятия. Телеканал "Кешет" сообщил, что несколько бизнесменов пообещали компенсировать учителям плату за день забастовки.

На фоне борьбы вокруг юридической реформы, 12 февраля президент государства Ицхак Герцог выступил со специальным обращением к нации. Он призвал заморозить утверждение законопроектов, связанных с реформой, на две недели и перейти к активному диалогу между коалицией и противниками реформы.