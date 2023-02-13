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    В Израиле

    Левин и Ротман призвали лидеров оппозиции встретиться у президента и начать переговоры

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    Левин и Ротман призвали лидеров оппозиции встретиться у президента и начать переговоры
    Yonatan Sindel/Flash90

    Министр юстиции Ярив Левин и глава парламентской комиссии по законодательству Симха Ротман предложили Яиру Лапиду и Бени Ганцу уже сегодня вечером встретиться у президента для того, чтобы начать переговоры.

    В совместном заявлении Левина и Ротмана подчеркивается, что они предлагают начать переговоры без каких-либо предварительных условий. Это означает, что одно из условий для начала переговоров между сторонниками и противниками юридической реформы, которое было предложено президентом Ицхаком Герцогом выполнено не будет: на время переговоров не будет приостановлен процесс продвижения реформы.

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    Отметим, что еще накануне вечером, сразу после выступления президента, министр юстиции Ярив Левин заявил, что он заинтересован в переговорах с оппозицией, и переговоры следует начать немедленно. Но при этом подчеркнул, что они не должны отразиться на графике проведения реформы.

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    Яир Лапид в своем "твиттере" так прокомментировал приглашение к переговорам: "Если бы министр Левин и депутат Кнессета Ротман были бы настроены серьезно, они бы согласились приостановить законодательный процесс до конца переговоров, и, возможно, даже потрудились проинформировать меня и президента заранее о своем предложении, вместо того, чтобы мы его услышали из СМИ".

    Днем ранее в ходе обращения к нации президент Ицхак Герцог предложил заморозить на две недели процесс продвижения реформы и представил свой план компромисса, в котором содержатся пять пунктов. Первый из них предусматривает принятие закона, который закрепит разницу между обычными и основными законами и определит отношения между законодательной и судебной властями. Это вернет политической системе стабильность. Основные законы, по его предложению, должны приниматься после четырех чтений. Суд не сможет выступать против этих законов.

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    Второй пункт предлагает правительству и главе Верховного суда путем диалога определиться с мерами, которые положат конец судебной волоките и снизят нагрузку на судебную систему.

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    Третий пункт касается мер, призванных вернуть гражданам доверие к судам. Это предлагается сделать путем диалога министра юстиции и главы Верховного суда.

    Четвертый пункт предусматривает изменения процедуры назначения судей. Предлагается изменить состав комиссии так, чтобы ни у одной из властей не было преимущества. В ее состав войдут представители трех ветвей власти, а также общественности. Это заставит назначать судей путем диалога.

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    Пятый пункт призывает стороны определить границы принципа разумности – также на основе диалога. Президент отмечает, что к нему приходится прибегать достаточно редко, в основном в ситуации крайней неразумности действий.

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    Предложение президента не повлияло на планы коалиции. И утром13 февраля на парламентской комиссии по законодательству были утверждены к голосованию в первом чтении законопроекты, формирующие реформу юридической системы страны. Девять депутатов проголосовали за законопроекты, семь проголосовали против.

    В то время, когда в Кнессете проходило обсуждение, за его стенами проходила акция протеста, в которой, по оценке полиции приняли более 70 тысяч человек, по оценкам организаторов – более 90 тысяч.

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