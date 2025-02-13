Самолеты ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в Ливане

Самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. По информации армейской пресс-службы, цели были определены Управлением военной разведки и командованием Северного военного округа.

Целями атаки были склады с оружием, ракетные установки, представлявшие прямую угрозу израильскому тылу.

Ранее ливанские источники сообщали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе деревень Яхмур и Дир-Сириан, Зутаре, Зибкин, Ятар в районе реки Литани и южнее.

"ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз безопасности Израиля, не нарушая договоренностей с Ливаном, и не допустит перевооружения террористической группировки "Хизбалла", – говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии.