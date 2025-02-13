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Ближний Восток

Возле аэропорта Бейрута проходит акция протеста сторонников "Хизбаллы"

Ливан
Иран
время публикации: 13 февраля 2025 г., 23:29 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 23:29
Аэропорт Бейрута
AP Photo/Bilal Hussein

Возле международного аэропорта Бейрута проходит акция протеста сторонников "Хизбаллы", участники которой преградили въезд мусорными баками и горящими автомобильными шинами.

Акция протеста началась после того, как власти Ливана не дали разрешения на посадку пассажирскому самолету авиакомпании Iran Air в связи с подозрениями, что на борту самолета находится груз для "Хизбаллы".

Ливанский сайт "Аль-Марказия" написал, что для наведения порядка привлечена армия.

При этом "Хизбалла" требует от правительства Ливана взять на себя ответственность и гарантировать невмешательство Израиля в работу аэропорта.

Днем ранее глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи заявил, что международный аэропорт Бейрута используется иранским "Корпусом стражей исламской революции" для передачи средств "Хизбалле" через гражданские рейсы. По его словам, несмотря на взаимодействие с международными наблюдателями, часть таких операций увенчалась успехом. Эдраи предупредил, что ЦАХАЛ будет использовать все средства для предотвращения перевооружения группировки.

Ближний Восток
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