ЦАХАЛ продолжает действовать на юге Ливана и уничтожать оружие "Хизбаллы". Видео

Бойцы 769-й бригады "Хирам" (91-я дивизия) продолжают зачистку южного Ливана от позиций и складов вооружений "Хизбаллы".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что за последние дни силы этой бригады, действуя на пересеченной местности и в населенных пунктах, нашли несколько складов оружия "Хизбаллы", в том числе тайники с ракетами и снарядами, а также спрятанные ракетные установки.

"Все обнаруженное оружие было изъято и конфисковано. Инфраструктура террористов была уничтожена в результате действий инженерных подразделений бригады", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Точное место проведения операций ЦАХАЛ не указывает.

Ранее сегодня, 13 февраля, ливанские источники сообщали о действиях ЦАХАЛа в районах Хулы и Адайсы, на юге Ливана. В частности, сообщалось о подрыве военными зданий.