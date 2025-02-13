x
13 февраля 2025
|
последняя новость: 15:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 февраля 2025
|
13 февраля 2025
|
последняя новость: 15:25
13 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На комиссии в Кнессете ультралевую активистку попросили назвать спонсоров ее движения

Кнессет
время публикации: 13 февраля 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 15:25
На комиссии в Кнессете ультралевую активистку попросили назвать спонсоров ее движения
Chaim Goldberg/Flash90

Парламентская комиссия по внешней политике и безопасности обсудила в четверг, 13 февраля, законопроект по борьбе с дискриминацией еврейского населения при приобретении земель в Иудее и Самарии.

По словам председателя комиссии Юлия Эдельштейна, в течение десятилетий израильское законодательство запрещает евреям приобретать земли в Иудее и Самарии, что является преступлением, передающим контроль над суверенитетом Израиля в руки не израильтян.

Генеральный директор ультралевой организации "Лохамим ле-Шалом" ("Боремся за мир") Эстер Корни приняла участие в заседании комиссии, чтобы привести свои доводы против законопроекта, позволяющего любому гражданину приобретать землю и владеть правами на недвижимость в Иудее и Самарии.

Как сообщает "Сругим", председатель комиссии депутат Кнессета Юлий Эдельштейн и другие члены комиссии в ответ попросили ее перечислить, кто финансирует деятельность ее организации. Эстер Корни в ответ подчеркнула, что организация работает в сотрудничестве с палестинцами, "которые верят в мир", и примерно 25% ее бюджета финансируют правительственные организации из Германии и Европейского союза, а остальные средства набираются из пожертвований.

Депутат Готлиб указала, что из-за рубежа движение "Лохамим ле-Шалом" получает 3,5 миллиона шекелей частных пожертвований, и поинтересовалась, не из Катара ли финансируется организация. Эстер Корни ответила, что частные пожертвования поступают из Европы и США.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 февраля 2025

Ближневосточные инициативы Дональда Трампа. Выскажите ваше мнение
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 февраля 2024

В суд Иерусалима подан иск против АР и Reuters "за сотрудничество с репортерами ХАМАСа"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 декабря 2023

Деятельность отрядов самообороны и резервистов внесена в статистику как "насилие поселенцев"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 октября 2022

БАГАЦ отклонил апелляцию, поданную "Ликудом" против левой организации "Даркейну"