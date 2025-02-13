На комиссии в Кнессете ультралевую активистку попросили назвать спонсоров ее движения

Парламентская комиссия по внешней политике и безопасности обсудила в четверг, 13 февраля, законопроект по борьбе с дискриминацией еврейского населения при приобретении земель в Иудее и Самарии.

По словам председателя комиссии Юлия Эдельштейна, в течение десятилетий израильское законодательство запрещает евреям приобретать земли в Иудее и Самарии, что является преступлением, передающим контроль над суверенитетом Израиля в руки не израильтян.

Генеральный директор ультралевой организации "Лохамим ле-Шалом" ("Боремся за мир") Эстер Корни приняла участие в заседании комиссии, чтобы привести свои доводы против законопроекта, позволяющего любому гражданину приобретать землю и владеть правами на недвижимость в Иудее и Самарии.

Как сообщает "Сругим", председатель комиссии депутат Кнессета Юлий Эдельштейн и другие члены комиссии в ответ попросили ее перечислить, кто финансирует деятельность ее организации. Эстер Корни в ответ подчеркнула, что организация работает в сотрудничестве с палестинцами, "которые верят в мир", и примерно 25% ее бюджета финансируют правительственные организации из Германии и Европейского союза, а остальные средства набираются из пожертвований.

Депутат Готлиб указала, что из-за рубежа движение "Лохамим ле-Шалом" получает 3,5 миллиона шекелей частных пожертвований, и поинтересовалась, не из Катара ли финансируется организация. Эстер Корни ответила, что частные пожертвования поступают из Европы и США.