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Израиль

Несчастный случай на производстве в Нетивоте: пожилой рабочий травмирован автопогрузчиком

Мада
Негев
Несчастные случаи
время публикации: 13 февраля 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 13:35
Несчастный случай на производстве в Нетивоте: пожилой рабочий травмирован автопогрузчиком
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 12:53 поступило сообщение о несчастном случае в Нетивоте, где рабочий в возрасте 67 лет получил крайне тяжелые травмы при работе с автопогрузчиком.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь, включающую наложение жгута для остановки угрожающего жизни артериального кровотечения, после чего отвезли его в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.

Сообщается, что рабочий получил травмы ног и потерял много крови, он находится в сознании.

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