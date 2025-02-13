Несчастный случай на производстве в Нетивоте: пожилой рабочий травмирован автопогрузчиком

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 12:53 поступило сообщение о несчастном случае в Нетивоте, где рабочий в возрасте 67 лет получил крайне тяжелые травмы при работе с автопогрузчиком.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь, включающую наложение жгута для остановки угрожающего жизни артериального кровотечения, после чего отвезли его в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.

Сообщается, что рабочий получил травмы ног и потерял много крови, он находится в сознании.