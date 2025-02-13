Канцелярия Нетаниягу опровергла сообщения о прогрессе на переговорах
время публикации: 13 февраля 2025 г., 13:07 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 13:22
Телеканал "Аль-Джазира" сообщила о достижении прогресса на переговорах о продолжении реализации соглашения между Израилем и ХАМАСом. Согласно телеканалу, в скором времени стороны должны опубликовать заявление о приверженности договору.
Источники также сообщили телеканалу, что в ближайшее время через КПП "Рафах" в сектор из Египта начата доставка тяжелой техники, необходимой для расчистки завалов.
Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу выступила с опровержением сообщения "Аль-Джазиры", сообщив: "Оно абсолютно беспочвенно, это fake news".
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