Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 13 февраля, температура немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Облачно. В первой половине дня возможны слабые дожди на севере и в центре. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 6-10 градусов, в Тель-Авиве – 13-16, в Хайфе – 12-14, в Эйлате – 11-18, в Беэр-Шеве – 8-15, в Мицпе-Рамоне – 6-13, на побережье Мертвого моря – 13-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-16, в Ариэле – 7-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-18, на Голанских высотах – 7-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 110-300 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В пятницу-субботу – малооблачно, повышение температуры. В воскресенье – малооблачно, среднесезонная температура.