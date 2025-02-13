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Израиль

Освобожденная заложница рассказала, как ХАМАС снимал постановочное видео о ее "гибели"

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
время публикации: 13 февраля 2025 г., 02:22 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 02:48
Освобожденная заложница рассказала, как ХАМАС снимал постановочное видео о ее "гибели"
Khalil Kahlout/Flash90

Даниэла Гильбоа, вернувшаяся из плена ХАМАС в конце января, рассказала родным о том, как террористы заставили ее участвовать в создании пропагандистского видео о "гибели заложницы" от израильских бомбардировок.

В интервью телеканалу "Кешет-12" мать Даниэлы, Орли Гильбоа, поделилась подробностями этой истории. Один из боевиков с камерой подошел к ее дочери и заявил: "Сегодня мы будем снимать тебя мертвой". Напуганная девушка умоляла не убивать ее, но вскоре выяснилось, что террористам нужны постановочные кадры. Впрочем, если бы Даниэла отказалась сотрудничать, скорее всего, она бы была убита.

Даниэла рассказала, что "съемочная группа" использовала грим. Для создания эффекта разрушенного здания "оператор" обсыпал Даниэлу пудрой, которая должна была имитировать осыпавшуюся известку.

В ноябре 2024 года ХАМАС опубликовал это видео, заявив о гибели заложницы в результате действий ЦАХАЛа. На кадрах было видно тело девушки с татуировкой, похожей на татуировку Даниэлы. ЦАХАЛ тогда сообщил семье Гильбоа, что не может подтвердить или опровергнуть подлинность записи.

При первой встрече Даниэла просила у родных прощения за тот ужас, который им пришлось пережить.

Израиль
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