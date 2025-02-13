Полиция: на машине, доставившей террориста в Тель-Авив, был символ солидарности с заложниками

Полиция сообщает о завершении расследования в отношении 20-летнего жителя одного из арабских кварталов Иерусалима, который 18 января 2025 года доставил в Тель-Авив на минивэне Citroen группу нелегалов из Палестинской автономии, один из которых в тот же день совершил теракт.

Следствием установлено, что нелегалы были посажены в машину в районе Атарот, около Иерусалима. Чтобы не вызывать подозрений, водитель наклеил на заднюю часть минивэна "желтую ленточку" – символ солидарности с заложниками, которых террористы удерживают в Газе с 7 октября 2023 года. При этом следствие пришло к выводу, что водитель понимал не только то, что он подвозит в Тель-Авив нелегалов, но и то, что они могут представлять угрозу для израильтян.

Ожидается, что вскоре по этому делу будет подано обвинительное заключение.

В субботу, 18 января 2025 года, около 16:30 в Тель-Авиве на улице Миквэ Исраэль террорист, вооруженный ножом, попытался атаковать прохожих. Один человек был ранен. Террорист был застрелен. Было опубликовано имя террориста: 19-летний Салах Яхья из Туль-Карема.