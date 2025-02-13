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Израиль

Спецслужбы предотвратили теракты, которые планировали двое израильских арабов

Полиция
Террористы
ШАБАК
время публикации: 13 февраля 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 10:46
Спецслужбы предотвратили теракты, которые планировали двое израильских арабов
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают о задержании двух израильских арабов, 18 лет и 21 года, которые планировали совершить теракты с применением огнестрельного оружия и автомобиля.

Теракт планировали жители Земера и Калансуа. Эти арабские населенные пункты находятся в центре Израиля, к востоку от Нетании.

По данным следствия, задержанные поддерживают террористическую организацию ХАМАС. Теракты они начали планировать после трагических событий 7 октября 2023 года. В частности, они собирались обстрелять военный объект и подорвать заминированный автомобиль, при этом целями могли быть как военнослужащие, так и мирные граждане. В частности, готовилась атака на автобус, перевозивший солдат ЦАХАЛа. Один из задержанных закупал сырье для бутылок с зажигательной смесью, а также проводил эксперименты по изготовлению взрывчатых веществ.

Ожидается, что сегодня против задержанных будет подано обвинительное заключение.

Израиль
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