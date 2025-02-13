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Израиль

Из сектора Газы по Израилю выпустили ракету: она не долетела до границы

время публикации: 13 февраля 2025 г., 17:25 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 17:50
Из сектора Газы по Израилю выпустили ракету: она не долетела до границы
Noam Revkin Fenton/Flash90

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы. Ракета разорвалась на территории сектора. В сообщении подчеркивается, что Армия обороны Израиля строго придерживается соглашения о прекращении огня, чтобы добиться возвращения заложников.

Палестинские источники в Газе утверждают, что ракета, "оставленная израильскими войсками", взорвалась в лагере палестинских беженцев Аль-Бурейдж, и в результате взрыва погиб палестинский подросток.

В социальных сетях палестинские пользователи опубликовали видео падения ракеты, в котором видно, что она упала вскоре после запуска.

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