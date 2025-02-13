Из сектора Газы по Израилю выпустили ракету: она не долетела до границы

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы. Ракета разорвалась на территории сектора. В сообщении подчеркивается, что Армия обороны Израиля строго придерживается соглашения о прекращении огня, чтобы добиться возвращения заложников.

Палестинские источники в Газе утверждают, что ракета, "оставленная израильскими войсками", взорвалась в лагере палестинских беженцев Аль-Бурейдж, и в результате взрыва погиб палестинский подросток.

В социальных сетях палестинские пользователи опубликовали видео падения ракеты, в котором видно, что она упала вскоре после запуска.