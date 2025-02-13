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Израиль

14-летний подросток скопировал данные кредитных карт родителей и потратил тысячи шекелей

время публикации: 13 февраля 2025 г., 17:21 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 17:37
14-летний подросток скопировал данные кредитных карт родителей и потратил тысячи шекелей
Nati Shohat/Flash90

Жители севера Израиля, обнаружившие, что на их кредитные карты были совершены неизвестные им покупки на несколько тысяч шекелей, подали заявление в полицию. Покупки совершались в течение полутора месяцев, что нетипично для похитителей данных кредитных карт, которые обычно действуют стремительно, опустошая "кредитные рамки" жертвы за один-два дня.

Как сообщает Walla, полиции вскоре удалось установить преступника: им оказался 14-летний сын пострадавших. Ночью, пока родители спали, он внес данные их кредитных карт в приложение для электронной оплаты, и расплачивался при помощи телефона в различных магазинах, приобретая электротовары, мобильные телефоны, алкоголь и сигареты для своих друзей.

Друзья подростка сообщили на допросе, что не знали, откуда у него деньги: им он рассказал, что родители подарили ему деньги за то, что он поднялся ранним утром на молитву. Сами родители утверждают, что их семья нуждается, и поведение сына крайне огорчило их. Они также признались, что подросток воровал у них дома наличные.

Израиль
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