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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2022 г., 06:36

Правоохранительные органы: беспорядки в Негеве инициировали сыновья палестинских жен израильских бедуинов

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Правоохранительные органы: беспорядки в Негеве инициировали сыновья палестинских жен израильских бедуинов

Согласно оценке израильских правоохранительных органов, за беспорядками в Негеве, приуроченными к посадке деревьев Еврейским национальным фондом (ККЛ), стояло так называемое "второе поколение" – сыновья бедуинов Негева от полигамных браков с женами из Хевронского нагорья или из сектора Газы, сообщает газета "Гаарец".

Точное количество таких сыновей неизвестно, однако оценивается в несколько десятков тысяч человек, которые считают себя палестинцами.


При этом подчеркивается, что на текущий момент нет свидетельств присоединения к беспорядкам со стороны коренных бедуинов Негева, или вовлеченности в них криминальных структур.

Между тем, 12-й канал ИТВ утверждает со ссылкой на источники в полиции утверждает, что за беспорядками стоят криминальные кланы, недовольные политикой правительства и пытающиеся добиться его развала.

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