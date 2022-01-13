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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2022 г., 16:03

СМИ: в рамках досудебной сделки прокуратура согласна закрыть Нетаниягу "дело 2000"

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СМИ: прокуратура согласна закрыть Нетаниягу "дело 2000"

В рамках переговоров между государственной прокуратурой и адвокатами главы оппозиции Биньямина Нетаниягу прокуратура выразила готовность закрыть "дело 2000", фигурантом которого является бывший премьер-министр.

Об этом сообщают "Новости 12".

Досудебная сделка между госпрокуратурой и Нетаниягу может быть подписана в ближайшие дни.


Напомним, в рамках "дела 2000" рассматриваются контакты Нетаниягу с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом. Нетаниягу по этому делу обвиняется во взятках, мошенничестве и обмане общественного доверия.

По данным "Новостей 12", прокуратура готова пойти навстречу экс-премьеру по всем трем делам. В "деле 4000" и "деле 1000" прокуратура якобы готова изменить обвинительное заключение и предъявить Нетаниягу более легкие обвинения.

Корреспондент "Новостей 12" Гай Пелег сообщает, что прокуратура готова отказаться от требования приговорить Нетаниягу к тюремному заключению, если он признает свою вину. Рассмотрение вопроса о "постыдных действиях" ("калон") зависит от того, будет ли Нетаниягу готов уйти в отставку.

Напомним, политик, чьи действия признаны позорными, не может вернуться в политику на протяжении семи лет.

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