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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2022 г., 15:33

В Негеве возобновились беспорядки, есть пострадавшие и задержанные

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В Негеве возобновились беспорядки

В Негеве возобновились беспорядки, начавшиеся в связи с проводимыми Еврейским национальным фондом лесопосадками. В беспорядках на 31-м шоссе в районе перекрестка Мулада принимают участие около двух тысяч человек. Они бросают камни в полицию.

Полиция применяет против участников беспорядков шоковые гранаты.

Движение по шоссе номер 31 перекрыто от перекрестка Шокет до Тель-Арада.


В результате столкновения с полицией не менее 12 участников беспорядков получили легкие травмы и не менее семи человек задержаны.

Ранее в четверг Еврейский национальный фонд подал в полицейский участок Аярот жалобу по поводу вандализма, после того, как его инспекторы обнаружили, что часть деревьев, посаженных накануне в Негеве, были выкорчеваны неизвестными. Полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, что в течение последних трех дней в Негеве проходили столкновения между полицией и бедуинской молодежью, протестовавшей против проводимых ЕНФ лесопосадок в Негеве.

Согласно правоохранительным органам, за беспорядками, спровоцировавшими коалиционный кризис, стоят сыновья бедуинов Негева от полигамных браков с женами из Хевронского нагорья или из сектора Газы. Точное количество таких сыновей неизвестно, однако оценивается в несколько десятков тысяч человек, которые считают себя палестинцами.

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