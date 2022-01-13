Иерусалим:
10 - 14°
Тель-Авив:
12 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2022 г., 15:02

Беннет и Путин провели телефонную беседу

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Беннет и Путин провели телефонную беседу

В четверг, 13 января, состоялась телефонная беседа между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом России Владимиром Путиным.

Согласно сообщению канцелярии главы израильского правительства, Беннет поздравил Путина с Новым годом.

Лидеры государств в ходе разговора затронули вопросы региональной безопасности и ядерную угрозу со стороны Ирана.

Путин пригласил Беннета посетить с супругой Санкт-Петербург. Глава правительства сказал, что принимает приглашение.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:03 СМИ: в рамках досудебной сделки прокуратура согласна закрыть Нетаниягу "дело 2000"
15:33 В Негеве возобновились беспорядки, есть пострадавшие и задержанные
15:02 Беннет и Путин провели телефонную беседу
12:46 Похороны погибших в Иорданской долине офицеров состоятся 13 января в Кирьят-Малахи и Ган-Явне
12:31 В парке в Тель-Авиве найден труп мужчины, на месте работает полиция
12:10 Часть свежих посадок ЕНФ в Негеве обнаружена выкорчеванной
11:35 Начато расследование обстоятельств гибели двух офицеров спецназа в Иорданской долине
10:48 СМИ: Нетаниягу и Мандельблит ведут переговоры о судебной сделке
09:36 Разрешено к публикации: в Иорданской долине погибли майор Офек Аарон и майор Итамар Эльхарар
08:54 Задержаны несколько десятков участников беспорядков в Негеве
Загрузка...