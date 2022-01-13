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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2022 г., 12:46

Похороны погибших в Иорданской долине офицеров состоятся 13 января в Кирьят-Малахи и Ган-Явне

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Похороны погибших в Иорданской долине офицеров состоятся 13 января в Кирьят-Малахи и Ган-Явне

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает данные о местах и времени похорон офицеров, погибших от "дружественного" огня в ходе учений бригады спецназначения в Иорданской долине.

Майор Итамар Эльхарар (26) из поселка Бней Реэм, командир роты в подразделении "Эгоз", будет похоронен на военном кладбище в Кирьят-Малахи. Похороны состоятся 13 января в 14:30.

Майор Офек Арон (28) из Бат-Яма, командир роты в подразделении "Эгоз", будет похоронен на военном кладбище в Ган-Явне. Похороны состоятся 13 января в 16:15.


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