Похороны погибших в Иорданской долине офицеров состоятся 13 января в Кирьят-Малахи и Ган-Явне
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает данные о местах и времени похорон офицеров, погибших от "дружественного" огня в ходе учений бригады спецназначения в Иорданской долине.
Майор Итамар Эльхарар (26) из поселка Бней Реэм, командир роты в подразделении "Эгоз", будет похоронен на военном кладбище в Кирьят-Малахи. Похороны состоятся 13 января в 14:30.
Майор Офек Арон (28) из Бат-Яма, командир роты в подразделении "Эгоз", будет похоронен на военном кладбище в Ган-Явне. Похороны состоятся 13 января в 16:15.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 января 2022
Разрешено к публикации: в Иорданской долине погибли майор Офек Аарон и майор Итамар Эльхарар
Разрешено к публикации: в Иорданской долине погибли майор Офек Аарон и майор Итамар Эльхарар
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 января 2022
Начато расследование обстоятельств гибели двух офицеров спецназа в Иорданской долине
Начато расследование обстоятельств гибели двух офицеров спецназа в Иорданской долине