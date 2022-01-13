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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2022 г., 10:48

СМИ: Нетаниягу и Мандельблит ведут переговоры о судебной сделке

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу ведет переговоры с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом о возможности заключения сделки по делам, в которых экс-премьер- является обвиняемым.


Информацию об этом опубликовал журналист газеты "Маарив" Бен Каспит. Согласно опубликованной информации, главным камнем преткновения остается вопрос о признании действий Нетаниягу позорными. В случае такого вердикта, он не сможет вернуться в политику на протяжении семи лет. Как пишет Бен Каспит, в настоящий момент, Мандельблит категорически отклоняет требование Нетаниягу не признавать преступления позорными.

Переговоры между сторонами продолжаются.

В канцелярии Биньямина Нетаниягу не комментируют эту информацию.

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