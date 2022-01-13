Разрешено к публикации: в Иорданской долине погибли майор Офек Аарон и майор Итамар Эльхарар
Пресс-служба Армии обороны Израиля разрешила к публикации имена офицеров, погибших от "дружественного" огня в ходе учений бригады спецназначения в Иорданской долине.
Майор Офек Арон (28) из Бат-Яма, командир роты в подразделении "Эгоз".
Майор Итамар Эльхарар (26) из поселка Бней Реэм, командир роты в подразделении "Эгоз".
Информация о времени и месте похорон будет опубликована позднее.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 января 2022
На учениях в Иорданской долине погибли два офицера ЦАХАЛа
На учениях в Иорданской долине погибли два офицера ЦАХАЛа