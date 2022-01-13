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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2022 г., 09:36

Разрешено к публикации: в Иорданской долине погибли майор Офек Аарон и майор Итамар Эльхарар

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Офек Аарон и Итамар Эльхарар

Пресс-служба Армии обороны Израиля разрешила к публикации имена офицеров, погибших от "дружественного" огня в ходе учений бригады спецназначения в Иорданской долине.

Майор Офек Арон (28) из Бат-Яма, командир роты в подразделении "Эгоз".
Майор Итамар Эльхарар (26) из поселка Бней Реэм, командир роты в подразделении "Эгоз".

Информация о времени и месте похорон будет опубликована позднее.


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