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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2022 г., 19:03

В Израиле началась очередная "зимняя буря"

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В Израиле началась очередная "зимняя буря"

Вечером в четверг, 13 января, на фоне понижения температуры и усиления ветра начались ливневые дожди в северных районах Израиля. На вершине горы Хермон идет сильный снегопад.

Администрация горного курорта Хермон уведомляет, что в связи со сложными метеоусловиями доступа посетителей в пятницу-субботу не будет. О возобновлении доступа на следующей неделе должны уведомить позже. Согласно прогнозу, снегопад на Хермоне прекратится не раньше понедельника, 17 января.

Похолодание и дожди ожидаются в пятницу-воскресенье на большей части территории страны, от севера до Негева. Высока вероятность затоплений в низинах и наводнений в руслах ручьев. По всей видимости, будет закрыт доступ на многие туристические маршруты.


17-18 января температура в Иерусалиме и в горах Иудеи и Самарии будет опускаться почти до 0 градусов. Прогнозируется гололед на трассах. Есть вероятность снегопада не только на Хермоне, но также в других горных районах Голанских высот и Верхней Галилеи. По Иерусалиму "снежного прогноза" пока нет.

На побережье Средиземного моря усилился ветер (и сменился на западный, юго-западный). Высота волн достигает 3,5 метров. Ожидается, что штормовая погода будет и в ближайшие дни.

Отметим, что это уже третья "зимняя буря" в этом сезоне, но первая в 2022 году. Предыдущие две "зимние бури" были 19-21 ноября и 8-9 декабря 2021 года.

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В конце недели ожидается резкое похолодание: снегопад на Хермоне, не исключен снегопад и в других горных районах

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