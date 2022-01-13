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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2022 г., 17:32

Профессор Зарка: "Я не могу обещать, что локдауна не будет"

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Профессор Зарка: "Я не могу обещать, что локдауна не будет"

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка заявил 13 января на брифинге для журналистов, что на данном этапе эпидемии новые ограничения на массовые мероприятия не остановят распространение коронавируса.

По словам Зарки, у него нет уверенности в том, что в итоге в стране не придется вводить локдаун.

Напомним, ранее правительство заявляло, что сделает все, чтобы избежать локдауна.


Зарка также опроверг обвинения в том, что власти хотят добиться массового заражения и массового иммунитета.

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