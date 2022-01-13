Профессор Зарка: "Я не могу обещать, что локдауна не будет"
Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка заявил 13 января на брифинге для журналистов, что на данном этапе эпидемии новые ограничения на массовые мероприятия не остановят распространение коронавируса.
По словам Зарки, у него нет уверенности в том, что в итоге в стране не придется вводить локдаун.
Напомним, ранее правительство заявляло, что сделает все, чтобы избежать локдауна.
Зарка также опроверг обвинения в том, что власти хотят добиться массового заражения и массового иммунитета.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 13 января 2022
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