Профессор Зарка: "Я не могу обещать, что локдауна не будет"

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка заявил 13 января на брифинге для журналистов, что на данном этапе эпидемии новые ограничения на массовые мероприятия не остановят распространение коронавируса.

По словам Зарки, у него нет уверенности в том, что в итоге в стране не придется вводить локдаун.

Напомним, ранее правительство заявляло, что сделает все, чтобы избежать локдауна.

Зарка также опроверг обвинения в том, что власти хотят добиться массового заражения и массового иммунитета.