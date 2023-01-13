Кризисы Израиля: от соглашений Осло до реформы юридической системы. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Израиль – страна кризисов. То ли национальный характер (кто не знает анекдот про две синагоги, которые построил еврей на необитаемом острове?), то ли общинно-племенная структура израильского общества, то ли болезненный процесс создания государства, но факт остается фактом: Израиль почти не знал безкризисных эпох. Большинство этих кризисов находили свое разрешение в рамках существующих систем и общественной дискуссии. Какие-то кризисы разрешались чуть легче, какие-то – тяжелее. На этой неделе стало ясно, что страна на пороге кризиса, которого не знала три десятилетия.

Соглашение Осло, подписанное в 1993 году, разорвало израильское общество. И дело было не только в самом факте подписания соглашения с ООП вопреки всем предвыборным обещаниям Ицхака Рабина и не только в готовности правительства еврейского государства начать переговоры о будущем святых мест. Это была революция. Правительство Рабина объявило о смене национальных приоритетов, подразумевая экономический аспект ("деньги периферии, а не поселениям" и т.д.). Но сменились не только экономические приоритеты, изменилось само общество. Не случайно в том Кнессете МЕРЕЦ набрал рекордное число мандатов (12). Половина общества была к этой революции не готова, и последовал ответ. Много лет спустя известный публицист Яир Лапид напишет в одной из своих статей, что убийство Рабина было высшей точкой неприятия соглашений Осло израильским обществом.

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12 января стало особенно ясно, что кризис вокруг реформы юридической системы вполне сможет конкурировать по своей остроте с кризисом тридцатилетней давности. Остается лишь молиться, чтобы он завершился бескровно.

На этой неделе стало ясно, что компромисса, судя по всему, не будет. Министр юстиции Ярив Левин представил детали реформы юридической системы, глава комиссии Кнессета по законодательству и идеологический брат-близнец министра юстиции Симха Ротман приступил к предварительным обсуждениям, и, что самое главное, Биньямин Нетаниягу перешел ту границу, которую ранее не переходил никогда: публично высказался в поддержку этих реформ. Высказался осторожно, избегая левино-ротмановской риторики, и, тем не менее, встал на сторону своего министра юстиции. Для человека, который, по свидетельству Аарона Барака, все годы был защитной стеной юридической системы, переворот не меньший, чем для Рабина, прошедшего от "ломать им руки и ноги" в период первой интифады до рукопожатия с Арафатом.

Позиция Нетаниягу, надо сказать честно, все еще неясна. Он отклонил предложение Бени Ганца создать комиссию по выработке согласованных принципов реформы юридической системы, дал Яриву Левину "зеленый свет", но никто не знает, в какой момент он переключит сигнал светофора. 12 января, когда глава Верховного суда Эстер Хайют и министр юстиции Ярив Левин обменялись яростными выступлениями, лидер оппозиции Яир Лапид поспешил заявить, что подписывается под каждым словом Хайют. Нетаниягу смолчал. Случайность? Вряд ли. Премьер-министр верен себе и не вмешивается до тех пор, пока есть возможность не вмешиваться, и там, где нет необходимости вмешиваться. Вряд ли ему удастся отмалчиваться еще достаточно долго.

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Выступление Хайют и ответ Левина ясно дают понять, что идет война. Глава Верховного суда сражается за власть структуры, которую она возглавляет. Ярив Левин более полутора десятков лет говорит о необходимости именно тех реформ, которые в нынешнем Кнессете ему удалось инициировать. Левин торопится, потому что ни он, никто другой не знает, сколько еще времени Нетаниягу будет давать ему "зеленый свет". Идет ли речь все еще о пробном шаре, о попытке запугать систему? Похоже, что нет. Окончательный ответ на этот вопрос будет получен после вердикта по апелляции против назначения Арье Дери на пост министра. Есть те, кто считают, что в случае решения суда позволить Дери остаться в правительстве, Нетаниягу нажмет на тормоза. Совершенно не очевидно, что даже в случае возникновения у главы правительства такого желания, есть политическая возможность сделать это. Сторонники реформы говорят то ли в шутку, то ли всерьез, что главной мотивацией Нетаниягу является война, которую против реформы повели все те, кто мечтают видеть его вне политики, а желательно – в тюрьме.

Главная сила, противостоящая реформе Левина в частности и правительству Нетаниягу вообще, находится за пределами Кнессета. Общественные организации, появившиеся на арене в дни демонстраций на улице Бальфур, стали главными организаторами уличных протестов. "Черные флаги", Crime Minister, "Движение за чистоту власти". Но ни одно протестное движение не может рассчитывать на широкий охват без известных фигур, которые его возглавляют или хотя бы презентуют. Бывший министр обороны Моше Яалон – возможно, не самый популярный в широких кругах политик, однако в лагере "только не Нетаниягу", который быстро трансформировался в "только не реформы", он пользуется немалой популярностью. Вместе с бурно поддерживающим и якобы финансирующим протест Эхудом Бараком он стал голосом протеста. На периферии звучат Яир Голан и другие.

Второй силой, заменившей в эти дни профессиональных политиков на арене борьбы с правительством Нетаниягу, стали израильские элиты. Те, кто продвигали процесс Осло, несмотря на яростное сопротивление улицы тридцать лет назад, сегодня встали стеной на пути тех изменений, которое несет правительство перемен по версии Нетаниягу-Левина. Мэйнстримные СМИ, в том числе государственные, вернулись к эпохе единогласия, откровенно превратившись из наблюдателей и комментаторов в игроков. Не проходит и дня без петиций юристов, хайтекистов, учителей, в которых клеймят позором Нетаниягу, Левина и Ротмана. Академия, люди искусства, студенты. В этих условиях почти ни у кого не возникает вопросов к Эхуду Бараку, который 12 января в газете "Едиот Ахронот" назвал правительство Нетаниягу "законным, но не легитимным", или к Яиру Голану, который призвал к широкому гражданскому неповиновению.

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Оппозиционные политики продолжают дискутировать друг с другом. Сначала портал "Сругим" опубликовал информацию о том, что депутаты и активисты от "Еш Атид" получили более чем прозрачные намеки от руководства партии, согласно которым им рекомендуется не участвовать в демонстрациях в Тель-Авиве, дабы не "светиться" рядом с крайне левыми элементами, которых всегда хватало на подобного рода мероприятиях. Попытка организаторов и им сочувствующих представить флаги Палестинской автономии (они же флаги ООП) на этой демонстрации как курьез были бы даже убедительны, если бы не горячая дискуссия, развернувшаяся в Twitter и на страницах сайта "Гаарец" по поводу отношения к этим флагам. Причем дискуссия между людьми, придерживающимися строго левых взглядов. Если речь идет о курьезе и одиночном явлении, то о чем дискутировать?

Одним из первых на это откликнулся глава НДИ Авигдор Либерман. Как сообщала корреспондент Walla Таль Шалев, на заседании глав оппозиционных партий Либерман отклонил предложение Лапида партиям оппозиции принять официальное участие в митингах. Либерман, как утверждает Шалев, высказался против, не желая оказаться в компании ультралевых, да еще под палестинскими флагами.

Лапид было решил обойтись без Либермана, и ради этого даже готов был подняться на сцену вместе с Бени Ганцем, но организаторы заявили, что политикам слова не дадут, и на сцене их видеть не желают. Лапид решил, что быть простым демонстрантом ему не по рангу, и в ближайшую субботу останется видимо дома. Ганц уже заявил, что придет на демонстрацию.

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Обратной стороной медали протестов против правительства стали очередные инициативы нового министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. На этой неделе Бен-Гвир потребовал от генерального инспектора полиции Коби Шабтая обеспечить одинаковое отношение к участникам демонстраций "в Иерусалиме, и в Тель-Авиве". "Я хочу, чтобы все демонстранты чувствовали себя одинаково. Не может быть ситуации, когда применяют брандспойты здесь, и не применяют их там. Не может быть ситуации, при которой задерживают здесь и не задерживают там", – заявил министр. Очень быстро его слова представили так, как будто министр призывал поливать демонстрантов водой и задерживать тех, кто перекрывает шоссе в Тель-Авиве. Такой вывод напрашивается из слов Бен-Гвира, но прямого подобного высказывания не было.

Генеральный инспектор полиции оказался между двух огней. С одной стороны, последнее, что нужно Шабтаю – это столкновения с демонстрантами в Тель-Авиве. Генинспектор полиции отлично знает, что жесткое отношение к правым или ультраортодоксальным демонстрантам в Иерусалиме вызовет возмущение, с которым легко можно будет справиться. Тем более, что эти демонстранты кротостью нрава не отличаются и нередко их митинги протеста сопровождаются бросанием камней и иными насильственными действиями. Демонстрации в Тель-Авиве проходят гораздо спокойнее, и перекрытие шоссе чаще всего (не всегда) происходят на короткие промежутки времени, по согласованию с полицией. Грубое вмешательство правоохранительных органов, возможно, согреет душу нового министра, но навлечет на Шабтая критику, в которой он совершенно не заинтересован. Все, чего хочет генеральный инспектор полиции – это чтобы демонстрация, в которой, судя по всему, примет участие гораздо больше людей, чем на прошлой неделе, прошла относительно мирно. А не в меру говорливые депутаты Кнессета добавляют масла в огонь.

Бригадный генерал Цвика Фогель был талантливым офицером, главой штаба Южного округа. Став депутатом от "Оцма Иегудит", он продолжил делать заявления, которые хоть и вызывают реакцию, но никакого практического влияния не имеют. На этой неделе Фогель предложил "всего лишь" задержать Яира Лапида и Бени Ганца по подозрению в измене Родине. Ганц, мол изменил ей, призвав демонстрантов в Тель-Авиве привести к тому, чтобы "дрогнула земля". Лапида он обвинил в намерении парализовать государство в результате демонстраций.

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Полиция на "пустозвоние" Фогеля не обратила на него никакого внимания, зато очень большое внимание его словам уделили депутаты от оппозиции, которые быстро превратили высказывания Фогеля в агитационный материал. Организаторы митингов должны будут отправить большой букет цветов депутату Фогелю, если вследствие его высказываний число демонстрантов вырастет. Но, похоже, в "Оцма Иегудит" никак не примирятся с мыслью о том, что предвыборная кампания закончилась, а сейчас надо просто работать.

В коалиции тем временем спешат зафиксировать успехи. Министр культуры и спорта Мики Зоар совместно с министром финансов Бецалелем Смотричем добиваются отмены финансирования фильма "Двое детей за день". Признаюсь честно, фильма не видел, поэтому высказываться по его поводу не могу. По словам министра Зоара, он лишь хочет добиться того, чтобы подобный продукт деятели искусства производили за свои, а не за государственные деньги. В условиях гонки за кредитом избирателей, гораздо проще найти козла отпущения, чем начать серьезный процесс изучения вопроса о распределении средств на культуру в Израиле.

Даже в условиях острого противостояния в Кнессете закон о лишении террористов гражданства Израиля или статуса постоянных жителей получил поддержку большинства сионистских партий Кнессета. Депутаты от "Аводы" вышли из зала, арабские партии – редкий случай единства между Мансуром Аббасом, Айманом Удэ и Ахмадом Тиби – проголосовали против. В коалиции опасаются вмешательства БАГАЦа при реализации закона.

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На этой неделе Биньямин Нетаниягу впервые провел первое заседание фракции, на котором сделал заявление для СМИ. Премьер-министр, разумеется, остался верен себе, и журналисты не получили возможности задавать вопросы. Но сам факт того, что Нетаниягу решился на такой шаг, означает, что он почувствовал себя увереннее в собственном доме.

Две громогласные дамы – Галит Дистель-Атбарьян и Май Голан – получили места у стола правительства, Давид Битан получил пост главы экономической комиссии Кнессета и, надо полагать, в ближайшее время будет менее интенсивно критиковать Нетаниягу. В "Ликуде" остались два явно недовольных: Дани Данон и Давид Амсалем. Данон фокусирует свою критику на чрезмерно, по его мнению, щедром отношении Нетаниягу к коалиционным партнерам. Причем речь идет не только о портфелях, но и о полномочиях и соотношении сил в правительстве. "Это должно быть правительство "Ликуда", а не Смотрича и ультраортодоксов при участии "Ликуда"", – заявляют в окружении Данона.

Давид Амсалм оскорблен не на шутку. Во имя победы "Ликуда" над предыдущим правительством Амсалем не жалел ничего, в том числе общественного имиджа. В глазах очень многих он является агрессивным и малокультурным (что по словам знакомых с ним людей, далеко от истины) депутатом. Такого человека Нетаниягу не готов был назначать ни спикером Кнессета, ни министром юстиции, как того требовал Амсалем. Остальные предложения он отверг и, собрав в своем доме активистов "Ликуда", объявил, что причиной такого к нему отношения стало его восточное происхождение. Строго говоря, у претензий Амсалема есть основания, так как во главе "Ликуда" никогда не было выходцев из восточных общин. Но Амсалем пал жертвой не этой дискриминации, а своего чрезмерного усердия в роли оппозиционера. 12 января "Маарив" сообщал, что конфликт между Нетаниягу и Амсалемом близок к урегулированию. В окружении Амсалема заявили, что никаких переговоров с ними никто не вел и не ведет.

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И последнее. Работы по шаббатам на железных дорогах в частности и в хозяйстве вообще давно стали поводами к пререканиям не только с ультраортодоксальными партиями, но и внутри "Ликуда". В свое время Нетаниягу обвинял Исраэля Каца в том, что тот пытается поссорить его с "Яадут а-Тора". На этой неделе Мири Регев пришла к соглашению с компанией "Ракевет Исраэль". Детали соглашения не сообщается, но суть известна: работы, проведение которых в будние дни угрожает жизни людей, будут осуществляться в шаббат. По поводу остального объема работ будет предпринята попытка сократить их масштаб и перенести большую часть на ночные часы будних дней. Кто-то назовет это очередной капитуляцией "Ликуда" перед ультраортодоксами, кто-то – способностью договариваться.