"Гаарец": репатрианты перестанут получать "пособие на адаптацию". Министерство алии: "Мы ведем переговоры с минфином"

Журналисты газеты "Гаарец" Бар Пелег и Лиза Розовская сообщают, что со следующего месяца новые репатрианты из России, Украины и Беларуси перестанут получать так называемое "пособие на адаптацию", которое было утверждено предыдущим правительством для репатриантов из этих стран, приехавших после начала войны в Украине.

Напомним, что "пособие на адаптацию" для таких репатриантов было введено для оплаты жилья, однако выплачивается и тем репатриантам, которые не снимают квартиры.

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Как уже сообщала наша редакция, многие новые репатрианты не получили в декабре ежемесячные пособия, выплачиваемые им министерством алии и интеграции. В министерстве алии и интеграции на наш запрос утверждали, что причиной этого является технический сбой, который произошел в связи с окончанием финансового года, и обещали, что все репатрианты получат "пособие на адаптацию" за декабрь до середины января.

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По состоянию на 13 января репатрианты, не получившие в декабре пособие, его так и не получили.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в министерство алии и интеграции с просьбой прокомментировать публикацию газеты "Гаарец", а также разъяснить, когда репатрианты получат деньги за декабрь.

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В пресс-службе министерства алии нам ответили, что невыплата декабрьских пособий связана с отсутствием утвержденного государственного бюджета на текущий год. Согласно заявлению пресс-службы, министерство алии в настоящий момент ведет переговоры с министерством финансов и в министерстве надеются, что в ближайшее время получат от минфина деньги на выплату долга.

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Что касается прекращения выплат "пособия на адаптацию", о котором сообщает газета "Гаарец", то в министерстве алии в ответ на наш запрос заявили, что эта тема также "обсуждается с министерством финансов". Однозначный ответ на вопросы о том, когда репатрианты получат невыплаченные им деньги за декабрь и продолжат ли репатрианты получать "пособие на адаптацию" в дальнейшем, нашей редакции от министерства алии получить не удалось.

Мы также обратились за комментариями в министерство финансов, однако пока не получили ответ.

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Общественный активист Алекс Тенцер, которого цитирует "Гаарец", заявил: "Отмена особой помощи для выходцев из Украины, России и Беларуси толкает их в нищету, тем более что большинство из них не знает иврита, так как нет мест в ульпанах. Есть ощущение, что к русскоговорящим гражданам изменилось отношение, так как у них нет представителей в правительстве".